Netflix remove filme interativo de ‘Black Mirror’ do catálogo

Leia Também | Criador de Black Mirror gera episódio com IA e revela resultado

Somente até esta segunda-feira, 12, será possível assistir ao filme “Black Mirror: Bandersnatch” e ao episódio “Kimmy vs. Reverendo”, da série Unbreakable Kimmy Schmidt, pois a plataforma Netflix anunciou que vai remover suas produções interativas do streamings.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A decisão do streaming está relacionada às novas prioridades da plataforma, que necessita de muitas horas de gravação para cada obra classificada como interativa. “Essa tecnologia cumpriu um objetivo, mas agora nos limita ao passo em que focamos nas inovações de outras áreas”, anuncia a Netflix.

Black Mirror: o que vai acontecer com o filme?

No lugar dessas produções, a plataforma deve apostar em novos produtos que já estão sendo desenvolvidos, como a sua biblioteca de jogos para TV e celular, que derivam de filmes e séries originais.

Esta não é a primeira vez que a Netflix exclui especiais interativos. No final de 2024, o streaming retirou gradualmente todas as suas produções desta categoria, incluindo dois títulos da série “Você Radical com Bear Grylls”.

Leia Também | Série "Black Mirror" foi argumento para redações nota 1.000 no Enem