Teatro infantil: duas produções ousadas encerram o encontro de teatro para infâncias

Ateliê do Gesto apresenta a montagem "Fica Comigo" / Crédito: Lu Barcelos/divulgação

Dib Carneiro Neto/Crítico convidado do VI Encontro de Realizadores de Teatro Para as Infâncias É sempre reconfortante e alentador frequentar teatro para crianças fora dos palcos do Sudeste e constatar – a despeito de tanto preconceito vigente no País – o quanto por esse Brasilzão afora temos grupos competentes, talentosos, ousados, praticando com muita criatividade e coragem essa delicada modalidade de artes cênicas de censura livre. Falo isso a propósito dos dois espetáculos, um goiano, outro cearense, incrivelmente audaciosos, que encerraram no sábado, 10, o VI Encontro de Realizadores de Teatro para as Infâncias, uma realização do grupo local Pavilhão da Magnólia.

O primeiro deles, apresentado no Hub Cultural Porto Dragão, veio de Goiânia, Goiás, do grupo Ateliê do Gesto. Do alto de seus dez anos de trajetória, a companhia nos ofereceu "Fica Comigo", espetáculo de dança para crianças, mas que os adultos adoram também. Virtuosismo do começo ao fim, com momentos surpreendentes de belo casamento entre coreografia, videomapping, figurinos, cenografia e trilha sonora. Tudo tão harmonioso, tão contemporâneo e, ao mesmo tempo, retrô. Teatro infantil: Comédia Cearense e Teatro Máquina encenam peças com estéticas opostas Estética em preto e branco nas roupas, cores e geometrismo nas projeções, 150 caixas de papelão servindo de cubos armazenadores de memória, canções que vão de Nelson Gonçalves a Tim Bernardes. Ou seja, uma criação sofisticadíssima, acima dos padrões do que comumente se vê em acomodadas produções caça-níqueis para crianças. O uso múltiplo das caixas, em variados "empilhamentos", é atraente construtivismo para o olhar dos pequeninos. O desenho de luz faz os corpos dos quatro intérpretes (Daniel Calvet, João Gross, Isabel Mamede e Thaís Kuwae) bailarem também nas sombras do papelão, mostrando para as crianças, em dose dupla, que corpo é inteligência e movimento é vida.

Fica evidente desde o início que a ideia de "Fica Comigo" – um original de João Gross, com direção final de Daniel Calvet – é empilhar várias lembranças que estão nos nossos porões da imaginação, como é dito em off no início. Assim, vira um atrativo extra tentar ficar identificando, nas tão vigorosas coreografias, os atos e as brincadeiras que nos são familiares, como pular corda ou amarelinha. Teatro infantil: peças cearenses conquistam a meninada, mas merecem ajustes O quarteto nos seduz com a energia de brincar em cena – e é isso que faz do espetáculo uma atração apropriada para crianças. Em tempos de valorização de diversidades, os criadores ainda tiveram o precioso cuidado de, em uma determinada cena, fazer homem dançar com homem e mulher com mulher. E, em outra cena, sugerir a presença de um estado de morte no corpo da atriz. Por que não? Parabéns por tão potentes escolhas e pela maravilha de fazer dança para crianças, o que é tão raro neste País.

Na sessão seguinte do Encontro, já na sede da companhia anfitriã, a Casa Absurda, foi a vez de "Alugam-se Luas", com o grupo cearense Ortaet (teatro, ao contrário), da cidade de Iguatu, de menos de 100 mil habitantes. Quanto atrevimento saudável vindo de um pequeno município do sertão. De deixar de cara no chão muita gente do Sudeste que se acha tão à frente... Cleilson Queiroz assina direção e dramaturgia, criando em seu palco-passarela um drama distópico com direto a cadeirante e criança em cena, drags acintosas gritalhonas, boneca de porcelana que pensa que é gente, baratas combativas fofoqueiras (incríveis criações do bonequeiro Chico Henrique), personagem com dois pais gays e, unindo tudo isso, uma trama sinistra, desvendada aos poucos à plateia. Teatro infantil: em ‘O Poderoso de Marte’,Grupo Teca opta pela força da dramaturgia