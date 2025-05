Teatro infantil: peças cearenses conquistam a meninada, mas merecem ajustes

Críticos convidados pelo VI Encontro de Realizadores de Teatro Para as Infâncias escrevem para sobre as montagens apresentadas durante o evento. O POVO publica os textos opinativos ao longo do evento

Por Leidson Ferraz / Crítico convidado do VI Encontro de Realizadores de Teatro Para as Infâncias

A abertura da programação do VI Encontro de Realizadores de Teatro Para as Infâncias, na terça-feira, 6, no Teatro do Cuca Mondubim, contou com duas montagens cearenses, “A Viagem de um Barquinho”, do Grupo Pavilhão da Magnólia, promotor do evento, e “João Preguiça”, da Cia. Prisma de Artes.

São dois exemplos de inegável comunicabilidade com as plateias, a primeira peça pelo universo surreal e onírico, e a segunda pelo viés rasgadamente popular. Ambas produzidas em condições ainda difíceis (pós-pandemia com seus reflexos perniciosos), elas trazem qualidades ao palco, especialmente na resistência a favor da linguagem infantil, mas me atrevo a apontar questões que, acredito, enrijecem as duas criações artísticas.

“A Viagem de um Barquinho” e o Grupo Pavilhão da Magnólia

Adaptando a obra inventiva da carioca Sylvia Othof, a turma do Pavilhão convidou novamente o diretor Miguel Vellinho, o mesmo do inesquecível “Ogroleto”, para conduzir este novo trabalho, que reaproxima o grupo do brincar desmedido. Os figurinos apostam em cores berrantes, a atuação não se poda de histrionismos e há um certo clima exagerado para nos mostrar a jornada de um garoto que perdeu o seu barquinho de papel e parte na tentativa de recuperá-lo. Agora não mais do lado de uma lavadeira que trabalha à beira d’água, mas de sua empoderada tia que comprou uma máquina de lavar cujo derramamento fez nascer o próprio rio (cena ótima).