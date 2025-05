Teatro infantil: em ‘O Poderoso de Marte’, Grupo Teca opta pela força da dramaturgia

Em ‘O Poderoso de Marte’, Grupo Teca assume preferência pela força da dramaturgia / Crédito: DIVULGAÇÃO/GRUPO TECA

Dib Carneiro Neto/ Crítico convidado do VI Encontro de Realizadores de Teatro Para as Infâncias

Percebo, nestes anos recentes, que nos acostumamos a chamar de pós-pandemia, pelo menos duas vertentes temáticas bem frequentes nas peças de teatro para crianças: a importância de brincar e a valorização do ofício de artista.

Percebo, nestes anos recentes, que nos acostumamos a chamar de pós-pandemia, pelo menos duas vertentes temáticas bem frequentes nas peças de teatro para crianças: a importância de brincar e a valorização do ofício de artista.

Vários espetáculos têm sido montados a partir dessas premissas. Um deles, que nem é tão recente, 'O Poderoso de Marte', produzido em Salvador, Bahia, mas que só consegui ver agora, traz em si os dois temas ao mesmo tempo, o que é maravilhoso. Teatro infantil: peças cearenses conquistam a meninada, mas merecem ajustes O texto se encaixa nessa onda atual – e de forma bem contundente. Pude assistir dentro da programação diversificada desta maravilha de iniciativa cearense, o VI Encontro de Realizadores de Teatro para as Infâncias, que se realiza em Fortaleza, Ceará, por obra do premiado grupo local Pavilhão da Magnólia. Em 'O Poderoso de Marte', duas crianças brincam de faz-de-conta no quintal de suas casas, criando alguns personagens, dentre eles a soldada Atenas e o palhaço Piolhinho. Bem na linha da certeira canção "João e Maria", de Chico Buarque: "Agora eu era o herói, o meu cavalo só falava inglês, a noiva do caubói era você etc. etc. etc". Uma brincadeira após a outra.

Com texto do dramaturgo Tom S. Figueiredo e direção de Osvaldo Rosa, que morreu durante os ensaios, o espetáculo infanto-juvenil foi criado especialmente para ser encenado pelo Grupo Teca Teatro – é a décima terceira obra do coletivo baiano, em suas mais de duas décadas de valorosa trajetória, incluindo nisso seus cursos de formação de atores mirins em Salvador. Muito bem em cena estão Luciana Comin, como a rígida soldada, e Marconi Arap, como o divertido palhaço – uma dupla que, do começo ao fim, demonstra entrosamento cênico admirável. Existe entre eles um jogo evidente de criança brincando no quintal, ainda que o texto, a cenografia enxuta e os figurinos futuristas distópicos nos levem a acreditar que estejam em um devastado planeta Marte, em guerra secular planetária. É linda e muito bem defendida pela dupla a ideia de buscar a empatia da plateia infantil para temas tão adultos, a partir do resgate de brincadeiras da nossa infância. Isso deveria até ser mais e mais valorizado na encenação, pois a partir de determinado ponto da peça os dois artistas ficam estáticos demais no palco, priorizando o embate verbal, ou seja, a força do texto.