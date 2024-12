Preta Gil deve ir aos EUA para novo tratamento contra o câncer

Preta Gil fará uma nova cirurgia de retirada de tumor no domingo, 15; após o procedimento, a cantora deve passar por novo tratamento nos EUA

A cantora Preta Gil deve iniciar em breve um novo tratamento contra o câncer . Atualmente em Nova York, nos EUA, para realizar exames e consultas, a artista revelou que pretende iniciar um novo processo terapêutico fora do Brasil.

Conforme explicou Preta em vídeo publicado no Instagram na quarta-feira, 11, a decisão se deve à orientação médica em buscar “alternativas em países diferentes, com tipos de estudos diferentes, ensaios diferentes ainda não publicados – ou publicados -, drogas que ainda não chegaram ao Brasil” .

A filha de Gilberto Gil comentou que, após o novo procedimento cirúrgico, existe a possibilidade de realizar a quimioterapia novamente , devido à terapia feita no Brasil não ter sido “tão eficaz como os médicos esperavam”.

Ainda conforme a postagem, a cantora fará mais uma cirurgia de retirada de tumor no domingo, 15, já no Brasil.

“Vim fazer várias coisas aqui, dentre elas ter uma consulta com uma médica oncologista especialista no tipo de tumores que eu tenho. [Vim] a pedido dos meus médicos no Brasil para que a gente ouvisse uma segunda opinião em relação ao tratamento que eu farei depois de uma cirurgia que vou fazer semana que vem”, detalhou.

Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino em 2023

Em janeiro de 2023, a cantora carioca havia sido diagnosticada com um câncer de intestino, mas encerrou o tratamento em dezembro do mesmo ano.

Acompanhe | Ator James Van Der Beek revela diagnóstico de câncer