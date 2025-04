Preta Gil sobre câncer: "Recuso aceitar que findou para mim"

Durante edição do "Domingão com Huck", a cantora Preta Gil declarou, diante da luta contra o câncer, que se recusa a aceitar que sua caminhada na vida acabou

A cantora Preta Gil participou do "Domingão com Huck" neste domingo, 30, após ter se afastado da TV para o tratamento de câncer colorretal. No palco, ela se emocionou ao falar sobre sua luta contra a doença e disse que só conseguiu ir para a gravação do programa devido aos remédios que toma diariamente.

“Eu agora vivo dentro de uma fase difícil, complicada, porque aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Então, agora as minhas chances de cura estão fora do Brasil. É para lá que eu vou, para voltar para cá curada”, contou Preta.