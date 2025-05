Gisele Bündchen publica primeira foto do caçula ao celebrar o Dia das Mães

Modelo brasileira compartilha momento íntimo com os filhos e reflete sobre maternidade, saudade da mãe e nova fase ao lado do namorado Joaquim Valente

Neste domingo, 11 de maio, Dia das Mães, Gisele Bündchen emocionou seus seguidores ao publicar uma homenagem à data e, pela primeira vez, compartilhar uma imagem com seu terceiro filho, fruto do relacionamento com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente .

Embora o rosto do bebê não tenha sido revelado, a foto marca a primeira aparição pública do caçula desde seu nascimento, em fevereiro de 2025.

A imagem, publicada no Instagram da modelo, mostra Gisele segurando o bebê de costas, vestindo uma roupinha branca com os dizeres, em inglês, “ Eu amo mamãe ".

A modelo disse estar buscando conexões mais profundas e desacelerando para aproveitar melhor o presente e as lições que a maternidade traz.

Gisele também aproveitou a ocasião para prestar uma homenagem à sua mãe, Vânia Maria Nonnenmacher, que faleceu em janeiro de 2024, aos 75 anos, após lutar contra um câncer.

“Hoje, no Dia das Mães, sinto especialmente a falta da minha mãe, mas meu coração está cheio. Ser mãe tem sido o meu maior presente. Uma jornada que me ensina, me transforma e me enche de gratidão todos os dias”, declarou.