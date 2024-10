Quem é Joaquim Valente, pai do terceiro filho de Gisele Bündchen

Joaquim Valente é treinador de jiu-jitsu e pai do terceiro filho de Gisele Bündchen; saiba quem é o namorado brasileiro da modelo

Gisele , uma das personalidades mais influentes e reconhecidas mundialmente, é mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11, frutos de seu casamento anterior com o ex-jogador de futebol americano, Tom Brady, de 47 anos.

Atualmente, Gisele mantém um relacionamento discreto e reservado com o instrutor brasileiro de jiu-jítsu Joaquim Valente que, assim como ela, valoriza a privacidade e mantém a vida pessoal fora dos holofotes.

Joaquim Valente: onde nasceu?

Joaquim Valente nasceu no Rio de Janeiro e, desde jovem, demonstrou interesse pelas artes marciais, incentivado por uma forte ligação familiar com a tradição do jiu-jítsu.

A família Valente é renomada no Brasil por sua associação com Hélio Gracie, um dos fundadores do jiu-jítsu brasileiro.