Gisele Bündchen na Costa Rica: por que destino é o favorito da modelo?

Gisele Bündchen aproveitou o fim de ano para relaxar em praia da Costa Rica ao lado de seu namorado, Joaquim Valente. A modelo foi fotografada na véspera de Natal de biquíni, mostrando sua barriga de grávida. O destino é um dos favoritos de Gisele, sendo seu refúgio durante a pandemia de Covid-19 e palco de uma cerimônia de casamento íntima em 2009 com seu ex-marido, Tom Brady.

Por esse motivo especula-se que novos laços matrimoniais serão formados no local.

Gisele Bündchen na Costa Rica: fim de ano e férias Esta não é a primeira vez que a modelo escolhe a Costa Rica para passar as festas de fim de ano. Quando estava casada com o ex-quarterback Tom Brady, de quem se divorciou em 2022, Gisele sempre ia ao país após a temporada de futebol americano. A brasileira é mãe de Benjamin, de 15 anos, e Vivien, de 12, frutos do relacionamento com Brady, e os leva para passar as férias no local. Em 2024, ela postou um vídeo no Instagram andando a cavalo com eles em uma praia. O país da América Central é conhecido por suas belas paisagens praianas, rica biodiversidade e ecoturismo. Mas, além de um destino apenas para o Réveillon e férias, a Costa Rica abriga uma mansão que foi morada de Gisele e Tom durante a pandemia de Covid-19.

Mansão de Gisele na Costa Rica

Costa Rica será onde Gisele Bündchen se casará com Joaquim Valente? A decisão de passar as festas de fim de ano na Costa Rica, ao lado de Joaquim Valente, reforça o apego de Gisele ao país e alimenta os rumores de um possível matrimônio em breve.