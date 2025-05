Dia das Mães: artista cearense resgata memória da mãe através da música

Aos 24 anos, após perder a mãe e a avó, Felipe Brum estreia nova música no Dia das Mães, provando que a arte pode ressignificar o luto

Fruto desse processo de luto , o cantor de 24 anos lança neste domingo, 11, o single “A maior dor do mundo” , acompanhado de um clipe audiovisual no YouTube.

Natural da comunidade Nova Canudos, localizada no território do Bom Jardim, Felipe teve seu primeiro contato com a música ainda na infância, por meio das visitas à igreja que frequentava.

Posteriormente, aos 20 anos, redescobriu essa paixão antiga por meio de participações em shows de amigos músicos e apresentações em botecos.

Imerso no universo musical, contudo, ele largou boa parte de suas atividades quando, em junho de 2023, sua mãe sofreu um AVC isquêmico.

Entre trocas de hospitais, idas e vindas de internações, e lutas de Felipe por uma vaga na saúde pública, Ana não resistiu e faleceu em setembro de 2023.