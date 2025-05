Dia das Mães: poemas e mensagens para celebrar a data

Antes de aprender a amar alguém, aprendemos o que é amor com elas; veja mensagens para homenageá-las no Dia das Mães

Sua imagem amamentando Hórus se tornou um arquétipo da mãe protetora e presente, uma figura que transcende culturas e séculos. Já na filosofia clássica , Platão via a maternidade como uma forma sublime de criação e continuidade da alma no tempo.

A maternidade, em sua essência mais profunda, tem sido celebrada desde os tempos antigos como símbolo de vida, sabedoria e renovação. Nos mitos do Egito Antigo, Ísis, deusa da maternidade e da proteção, era reverenciada como aquela que reunia os pedaços do mundo em nome do amor e da vida.

O Dia das Mães , celebrado neste domingo, 11, é uma data especial para homenagear aquelas que dedicam a vida aos filhos com amor, cuidado e força. Em todas as formas de relação, o vínculo entre mães e filhos é um dos mais profundos que existem.

De noite, alta noite, quando eu já dormia Sonhando esses sonhos dos anjos dos céus, Quem é que meus lábios dormentes roçava, Qual anjo da guarda, qual sopro de Deus? – Minha Mãe! – Feliz o bom filho que pode contente Na casa paterna de noite e de dia Sentir as carícias do anjo de amores, Da estrela brilhante que a vida nos guia! – Minha Mãe! –

No berço, pendente dos ramos floridos, Em que eu pequenino feliz dormitava: Quem é que esse berço com todo o cuidado, Cantando cantigas alegre embalava? – Minha Mãe! –

Da pátria formosa distante e saudoso, Chorando e gemendo meus cantos de dor, Eu guardo no peito a imagem querida Do mais verdadeiro, do mais santo amor; – Minha Mãe! –

Por isso eu agora na terra do exílio,

Sentado sozinho co’a face na mão,

Suspiro e soluço por quem me chamava:

– “Oh filho querido do meu coração!”

– Minha Mãe! –"

Dia das Mães é feriado? ENTENDA e veja quando cai em 2025



Vigília das Mães, de Cecília Meireles"

"Nossos filhos viajam pelos caminhos da vida,

pelas águas salgadas de muito longe,

pelas florestas que escondem os dias,

pelo céu, pelas cidades, por dentro do mundo escuro

de seus próprios silêncios.

Nossos filhos não mandam mensagens de onde se encontram.

Este vento que passa pode dar-lhes a morte.

A vaga pode levá-los para o reino do oceano.

Podem estar caindo em pedaços, como estrelas.

Podem estar sendo despedaçados em amor e lágrima.

Nossos filhos têm outro idioma, outros olhos, outra alma.

Não sabem ainda os caminhos de voltar, somente os de ir.

Eles vão para seus horizontes, sem memória ou saudade,

não querem prisão, atraso, adeuses:

deixam-se apenas gostar, apressados e inquietos.

Nossos filhos passaram por nós, mas não são nossos,

querem ir sozinhos, e não sabemos por onde andam.

Não sabemos quando morrem, quando riem,

são pássaros sem residência nem família

à superfície da vida.

Nós estamos aqui, nesta vigília inexplicável,

esperando o que não vem, o rosto que já não conhecemos.

Nossos filhos estão onde não vemos nem sabemos.

Nós somos as doloridas do mal que talvez não sofram,

mas suas alegrias não chegam nunca à solidão de que vivemos,

seu único presente, abundante e sem fim."

Mãe, de Mário Quintana

"Mãe... São três letras apenas

As desse nome bendito;

Também o céu tem três letras

E nelas cabe o infinito.

Para louvar nossa mãe,

Todo o bem que se disser

Nunca há de ser tão grande

Como o bem que ela nos quer.

Palavra tão pequenina,

Bem sabem os lábios meus

Que és do tamanho do céu

E apenas menor que Deus!"

Minha Mãe, de Vinicius de Moraes

"Minha mãe, minha mãe, eu tenho medo

Tenho medo da vida, minha mãe.

Canta a doce cantiga que cantavas

Quando eu corria doido ao teu regaço

Com medo dos fantasmas do telhado.

Nina o meu sono cheio de inquietude

Batendo de levinho no meu braço

Que estou com muito medo, minha mãe.

Repousa a luz amiga dos teus olhos

Nos meus olhos sem luz e sem repouso

Dize à dor que me espera eternamente

Para ir embora. Expulsa a angústia imensa

Do meu ser que não quer e que não pode

Dá-me um beijo na fronte dolorida

Que ela arde de febre, minha mãe.

Aninha-me em teu colo como outrora

Dize-me bem baixo assim: — Filho, não temas

Dorme em sossego, que tua mãe não dorme.

Dorme. Os que de há muito te esperavam

Cansados já se foram para longe.

Perto de ti está tua mãezinha

Teu irmão, que o estudo adormeceu

Tuas irmãs pisando de levinho

Para não despertar o sono teu.

Dorme, meu filho, dorme no meu peito

Sonha a felicidade. Velo eu.

Minha mãe, minha mãe, eu tenho medo

Me apavora a renúncia. Dize que eu fique

Dize que eu parta, ó mãe, para a saudade.

Afugenta este espaço que me prende

Afugenta o infinito que me chama

Que eu estou com muito medo, minha mãe."

As Três Letras de Mãe, de Bráulio Bessa

"Ela tem o poder de carregar

toneladas de amor e de ternura,

uma infinidade de bravura

e uma luz que jamais vai se apagar,

pois seu brilho é capaz de iluminar

o caminho que vamos percorrer.

Se arrisca pra poder nos proteger

Não importa por onde a gente for.

Nas três letras de mãe tem tanto amor

que não há quem consiga descrever.

O que ela consegue ensinar

não há curso ou escola que consiga.

A maior professora e grande amiga

com milhões de conselhos pra lhe dar.

Uma fonte impossível de secar

do mais puro e genuíno saber.

Já vi mãe que nem aprendeu a ler

mas consegue dar aula a um doutor.

Nas três letras de mãe tem tanto amor

que não há quem consiga descrever.

Tem o dom de somar pra expandir

a fartura que alegra o coração.

Mas se acaso for pouco o nosso pão

entra em cena seu dom de repartir.

Uma mestra capaz de dividir

uma gota de água pra beber,

um grãozinho de arroz para comer.

Nessa hora é que o pouco tem sabor.

Nas três letras de mãe tem tanto amor

que não há quem consiga descrever.

Sei que a alma da mãe é uma janela

que não tem cadeado nem ferrolho.

Basta olhar lá no fundo do seu olho

que a gente pula lá pra dentro dela.

Nessa hora tanta coisa se revela,

fica tudo mais fácil de entender

que até antes mesmo de nascer

você já tinha um anjo protetor.

Nas três letras de mãe tem tanto amor

que não há quem consiga descrever.

Ah, se Deus desse à mãe eternidade.

Ah, se houvesse um farelo de esperança.

Mas o hoje já já vira lembrança

e a lembrança já já vira saudade.

O relógio em alta velocidade

deixa claro que não vai retroceder.

Não espere sofrer pra perceber.

Não espere perder pra dar valor.

Nas três letras de mãe tem tanto amor

que não há quem consiga descrever.

De Mãe, de Conceição Evaristo

O cuidado de minha poesia

aprendi foi de mãe,

mulher de pôr reparo nas coisas,

e de assuntar a vida.

A brandura de minha fala

na violência de meus ditos

ganhei de mãe,

mulher prenhe de dizeres,

fecundados na boca do mundo.

Foi de mãe todo o meu tesouro

veio dela todo o meu ganho

mulher sapiência, yabá,

do fogo tirava água

do pranto criava consolo.

Foi de mãe esse meio riso

dado para esconder

alegria inteira

e essa fé desconfiada,

pois, quando se anda descalço

cada dedo olha a estrada.

Foi mãe que me descegou

para os cantos milagreiros da vida

apontando-me o fogo disfarçado

em cinzas e a agulha do

tempo movendo no palheiro.

Foi mãe que me fez sentir

as flores amassadas

debaixo das pedras

os corpos vazios

rente às calçadas

e me ensinou,

insisto, foi ela

a fazer da palavra

artifício

arte e ofício

do meu canto

da minha fala."

Almoço de Dia das Mães: VEJA receitas simples e diferentes para fazer em casa

Confira 15 mensagens para o Dia das Mães

Que o seu colo continue sendo abrigo, e sua força, nosso maior exemplo. Feliz Dia das Mães!

Mãe é quem planta amor, colhe carinho e ensina com o coração. Hoje é o seu dia, mas todos os dias são seus.

Para a mulher que me ensinou tudo o que sei sobre coragem, amor e paciência: feliz Dia das Mães!

Seu amor me guia mesmo nos dias em que estamos distantes. Obrigado por ser tudo.

Neste Dia das Mães, celebro você: que é presença, cuidado, conselho e afeto todos os dias.

Seu abraço é o lugar onde o mundo faz sentido. Te amo, mãe.

Feliz Dia das Mães para quem nunca desistiu de mim, mesmo quando eu não sabia para onde ir.

Ser mãe é ser presença até na ausência, é amar sem medida. Hoje, meu coração é só gratidão.

Entre todas as palavras do mundo, “mãe” é a mais cheia de sentido. Obrigado por ser a minha.

Que neste Dia das Mães você sinta o amor que plantou em cada um de nós florescer em gestos e palavras.

O tempo passa, mas o amor de mãe permanece como raiz que sustenta a árvore da vida.

Mãe: sua história me ensinou a escrever a minha com coragem e esperança. Você me ensinou a amar o mundo, mesmo antes de eu entender o que era o mundo. Feliz Dia das Mães!

Para todas as mães — de sangue, de coração, de alma — nossa homenagem hoje e sempre.

Você é luz na escuridão, calmaria na tempestade, certeza em meio à dúvida. Obrigado por existir, mãe.



LEIA também | Dia das Mães movimenta as empresas de varejo e de serviços