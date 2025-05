Almoço de Dia das Mães: receitas simples e diferentes para fazer em casa

Surpreenda no Dia das Mães com pratos fáceis de preparar, cheios de sabor e perfeitos para um almoço especial em família

Cozinhar é uma forma de dizer “eu te amo” sem precisar de palavras. No Dia das Mães, cada detalhe do almoço pode se transformar em carinho servido no prato. Não é preciso muito: receitas simples e criativas têm o poder de criar memórias afetivas à mesa.

Neste domingo, 11, surpreenda com receitas que fogem do óbvio, são fáceis de fazer e ainda arrancam aquele “hmm” que todo cozinheiro ama ouvir.