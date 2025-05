Dia das Mães 2025: quando é a data? Saiba por quê celebração é em maio

Em 2025, o Dia das Mães será comemorado no dia 11 de maio , seguindo a tradição brasileira de celebrar a data sempre no segundo domingo do mês. Apesar de sua importância social e simbólica, a data não é considerada feriado nacional nem ponto facultativo.

O decreto assinado em 5 de maio de 1932, estabeleceu a data como forma de “exaltar as virtudes do amor materno e seu papel no desenvolvimento da bondade e da solidariedade no ser humano”. A escolha como data oficial foi inspirada em modelos adotados por outros países, especialmente os Estados Unidos.

Dia das Mães: origem do feriado

O lema de Anna Jarvis para o Dia das Mães foi: "Para a melhor mãe que já viveu – sua mãe". Crédito: Reprodução/The Cambridge Room

A celebração do Dia das Mães tem suas raízes no século XIX, nos Estados Unidos. A primeira tentativa de criar uma data específica para as mães surgiu em 1872, com ativistas pacifistas que propunham um “Dia das Mães pela Paz”, em meio ao clima de tensões pós-Guerra Civil.

No entanto, foi a americana Anna Jarvis, da Virgínia Ocidental, quem transformou a ideia em um movimento real e contínuo, em homenagem à própria mãe, Ann Reeves Jarvis.