Dia das Mães é feriado? Entenda e veja quando cai em 2025

O Dia das Mães segue a tradição brasileira de celebrar a data sempre no segundo domingo do mês. Confira abaixo quando cai, entenda se é feriado ou ponto facultativo e saiba a origem da data.

Dia das Mães em 2025: quando é?

No ano de 2025, o Dia das Mães cai em 11 de maio, sendo esse o segundo domingo de tal mês.

O decreto assinado em 5 de maio de 1932 estabeleceu a data como forma de “exaltar as virtudes do amor materno e seu papel no desenvolvimento da bondade e da solidariedade no ser humano”.



