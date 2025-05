Superbanda promove 4 horas de festa com caipirinha liberada

Superbanda promove festa neste sábado / Crédito: Yuri Lobato

Misturando ritmos e com duas horas de caipirinha liberada, a maior festa já produzida pelo grupo Superbanda acontece neste sábado, 10 de maio, a partir das 16 horas, na Arena de Iracema. A segunda edição do "Prensadão da Superbanda" terá quatro horas de show e contará com convidados especiais como Makem, semifinalista do The Voice Brasil; Mulher Barbada, do Bloco Mambembe; Dipas e Camaleoa. Completam a festa os DJs Dino e Morr.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo Yuri Lobato, integrante da Superbanda, a ideia do evento surgiu para que pudessem ter uma festa que fosse a cara do grupo. “Tocar mais músicas, por mais tempo, ter uma formação de palco mais completa com a nossa metaleira, que nem sempre os contratantes podem pagar. Chamar pessoas que admiramos para tocar junto. Enfim, ser mais livre”, acrescenta. Outro motivo para a organização do "Prensadão" foi a questão financeira, já que após o período de Carnaval o setor de entretenimento “esfria”. “Então criamos a festa também para dar uma levantada no caixa da banda. No segundo semestre fica bem complicado pra gente achar boas datas para produzir festas, porque temos muita demanda”, destaca Yuri. A expectativa para a festa, segundo Yuri, está muito boa e que “acho que conseguimos com esse formato criar uma atmosfera que é realmente única. Quem for, não vai se arrepender”. Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio