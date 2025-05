Evento de k-pop reúne fãs do Stray Kids em Fortaleza

Um mês após a primeira passagem do Stray Kids no Brasil , que fez shows em São Paulo e no Rio de Janeiro, os fãs do grupo de k-pop já podem matar a saudade dos artistas em um evento especial no domingo, 18, em Fortaleza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Intitulado “Ressaca DominATE”, o momento será realizado no Teatro Chico Anysio, localizado no bairro Benfica, com início a partir das 14 horas. Na ocasião, os “Stray” – nome dado aos fãs do Stray Kids – vão poder participar de sorteios, brincadeiras e bingo.

O espaço também contará com lojas de itens personalizados e exibição do show “DominATE Tour in Seoul”. Com ingressos à venda no site OutGo, os interessados poderão adquirir as entradas nos valores a partir de R$ 35 (meia-entrada social) e R$ 50 (inteira).

Stray Kids em Fortaleza: Ressaca DominATE