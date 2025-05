Fortaleza recebe espetáculo Diário de um Louco, com Milhem Cortaz

Em cartaz em maio na Caixa Cultural de Fortaleza, peça "Diário de um Louco", com Milhem Cortaz, revisita o conto atemporal do escritor russo Nikolai Gogol

Com direção de Bruce Gomlevsky, a peça revisita o conto homônimo e atemporal do escritor russo Nikolai Gogol (1809–1852), transformando-o em um mergulho na mente de um homem que se encontra entre a realidade e o delírio.

Para o restante do público, os ingressos poderão ser adquiridos na bilheteria da Caixa Cultural a partir do dia 9 de maio, com a meia-entrada no valor de R$ 15 e a inteira, R$ 30.

Relembre a carreira de Milhem Cortaz

Após 15 peças teatrais, o espetáculo marca a estreia de Cortaz em um monólogo.

Nascido em São Paulo, o ator começou sua trajetória no teatro aos 11 anos, indo posteriormente estudar na Itália e integrar o grupo “Commedia Dell’Arte’’.