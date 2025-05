João Bosco se apresenta em Fortaleza em agosto; saiba mais

Apresentação acontece no Teatro RioMar no dia 2 de agosto; detalhes sobre ingressos ainda não foram divulgados

O cantor e compositor João Bosco tem data confirmada para voltar aos palcos de Fortaleza.

O artista se apresentará no dia 2 de agosto, no Teatro RioMar, em show que promete emocionar o público cearense com clássicos de sua carreira.