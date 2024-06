Perfil de Rita Lee divulga áudio da cantora para Gilberto Gil

O perfil oficial de Rita Lee no Instagram publicou um áudio inédito em homenagem ao aniversário de Gilberto Gil, que completou 82 anos na última quarta-feira, 26. No registro, ela relembra quando os dois se conheceram e os bons momentos com o colega.

Ela encerra o áudio desejando felicitações ao autor de “Aquele Abraço”. “Te amo muito, Deus te abençoe. Saúde física, mental, espiritual, psicológica, e o mundo inteiro para você. Te amo, o universo é teu”, finaliza Rita.

Amigos desde os anos 1960, Gilberto Gil e Rita Lee preservaram a parceria desde a Tropicália. Ela costumava dizer que o amigo a apresentou para um conceito de brasilidade que a cantora desconhecia e ficou apaixonada.

O cantor baiano tocou com a música "Domingo no Parque" com Os Mutantes em 1967, na apresentação do Festival de Música Popular Brasileira. Assim formaram a Tropicália, juntos a Caetano Veloso; Gal Costa; Tom Zé; Torquato Neto; entre outros.