Mães do Iprede exibem coleção de artesanato com a Catarina Mina

"No sertão do Ceará, o alpendre já é casa. É lá que se dão os encontros, o observar do céu de noite, a espera do tempo do vento, o assunto com o vizinho, sentadas numa cadeira nessa conexão bonita entre o de dentro e o de fora, as artesãs gostam de tecer", comunica a fundadora e proprietária da marca Catarina Mina , Celina Hissa, em divulgação à imprensa.

Neste sábado, 10, os alpendres cearenses ganham destaque como inspiração de moda em coleção lançada com a marca Catarina Mina em parceria com o projeto Vai Maria , do Instituto Primeira Infância ( Iprede ).

Cândida Lopes, estilista e apoiadora do Vai Maria, diz: "O nome Alpendre carrega tantas lembranças bonitas. Ele remete àquela cena de sentar com as amigas, trocar conversas, tomar um cafezinho, rezar, cuidar das plantinhas, ver os cachorros e as galinhas correndo pelo quintal… Enfim, toda aquela delícia que é o alpendre nordestino".

A ideia de ter alpendres como inspiração remete também, para a marca, à partilha de saberes e encontros simples, como uma pausa para o café. Essa leveza combinou com a delicadeza do "Vai Maria", projeto que capacita mães, tias ou avós com filhos atendidos pelo Iprede.

Suane Vieira, 36 anos, é uma das mulheres que participaram do projeto em 2023, o que representou uma mudança positiva, que até hoje segue vinculada à iniciativa. " Eu não tinha nenhuma noção de costura ou qualquer experiência com artesanato . Tudo o que sei hoje aprendi, como costurar, cortar, desenhar, modelar, foi no projeto", explica.

Além do impacto econômico, ela conta ter sido um momento bom para si mesma: "O Vai Maria me ajudou emocional e pessoalmente. Antes do projeto, eu só me via como mãe — a 'Suane mulher' estava esquecida, lá no fundo da gaveta. Com o projeto, consegui me reconectar comigo mesma, com minha identidade como mulher. Hoje, estou empreendendo, gero renda para minha família e consegui montar meu próprio ateliê em casa".

Coleção ALPENDRE, de Catarina Mina + Vai Maria Crédito: IGOR DE MELO

Suane compartilhou sua experiência com amigas do Iprede, que também tiveram impacto positivo no processo. Uma das pessoas que ela conheceu foi Elizabeth Ribeiro, que viu no curso a chance de se tornar bordadeira, assim como sua avó. "Ela sempre tentou me ensinar a bordar, mas na época eu não quis aprender. Depois que ela faleceu, isso mexeu muito comigo — e foi então que decidi iniciar o curso".