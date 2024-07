Dia da RIta Lee: São Paulo determina lei que homenageia artista

Em homenagem ao legado e vida da "Rainha do Rock", a Câmara Municipal de São Paulo determinou que 22 de maio é celebrado o Dia de Rita Lee

Por determinação da Câmara Municipal de São Paulo, a data 22 de maio na cidade será marcada no calendário como Dia de Rita Lee. A confirmação, declarada nesta quinta-feira, 18, está no Diário Oficial com a aprovação da Lei nº 18.151.

A escolha da data foi conforme o dia que a artista comemorava o seu aniversário, que não era correspondente à data de nascimento. Embora tenha sido registrada em 31 de dezembro, Rita Lee decidiu trocar a data de celebração por conta do isolamento social durante a pandemia de covid-19.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Relacionado | Perfil de Rita Lee divulga áudio da cantora para Gilberto Gil