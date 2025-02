Músico cearense realiza shows e oficinas no interior do Estado

Músico cearense Pedro Frota apresenta show "No Ceará se tem disso sim" nas cidades de Horizonte, Guaiúba e Maranguape

O músico Pedro Frota embarca para o interior cearense nesta semana para uma série de apresentações especiais. Com início nesta quarta-feira, 12, no município de Horizonte, localizado a 42,8 km de Fortaleza.

Contribuindo com a democratização do acesso à arte e cultura, o cantor e compositor também leva apresentação “No Ceará se tem disso sim”, show originado em 2021, para as cidades de Guaiúba e Maranguape, nos dias 13 e 14, respectivamente.