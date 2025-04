Dia da Dança: companhia lança espetáculo sobre bairro Bom Jardim

"O Céu do Bom Jardim" conta a realidade do bairro por meio da dança e de recursos tecnológicos

O espetáculo utiliza a dança e recursos tecnológicos, como uma projeção que dançará junto com os bailarinos. A ideia é provocar uma imersão profunda do público na temática da obra.

O Dia Internacional da Dança acontece no final do mês, 29, e é acompanhado pelo espetáculo “O Céu do Bom Jardim” que estreia na próxima quarta-feira, 23. Realizado pela Companhia CorpoMudança, do Instituto Katiana Pena (IKP) , a montagem propõe um manifesto poético sobre o bairro Bom Jardim, periferia da capital cearense.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com direção e coreografia assinadas por Katiana Pena, diretora geral da instituição, a montagem estreia no Teatro Dragão do Mar e tem céu como representação de utopia e esperança.

“Gostaríamos de voltar com algo que fosse profundo e reflexivo, mais uma vez falando do território do grande Bom Jardim, de como esse Céu é tão importante para nós, onde vivemos, crescemos e sobrevivemos diariamente”, acrescenta Katiana.

“O céu do Bom Jardim” também faz tributo à memória dos que vieram antes e apresenta a realidade do dia a dia para os moradores do bairro.

Conheça mais sobre o espetáculo

De acordo com a diretora, a montagem nasce para trazer a companhia de volta para o cenário da dança cearense. É a primeira vez em 6 anos que CorpoMudança lança um novo espetáculo.