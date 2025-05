Bazar de dia das mães é realizado pelo Lar Amigos de Jesus

O Bazar do Lar Amigos de Jesus ocorre até a quarta-feira, 7, das 9 às 18 horas, no Shopping Center Um, em Fortaleza

O bazar busca recursos para ajudar em serviços de assistência social e saúde, das mais de 80 crianças e adolescentes acompanhadas pelo Lar Amigos de Jesus.

No local, serão dispostos uma grande variedade de produtos artesanais, como: toalhas e lençóis com pintura e bordados, almofadas com fuxicos, guardanapos com aplicações, panos de prato, enfeites para casa, bolsas, toalhas, artigos religiosos, caixas decorativas de MDF, bonecas, camisetas.

Os valores arrecadados no bazar, serão destinados ao auxílio de exames, consultas e alimentação dos jovens em processo de tratamento do câncer, desde o diagnóstico até o fim do processo.

A presidente do Lar Amigos de Jesus, Irmã Conceição, destacou a importância que a contribuição tem na vida das crianças da instituição.