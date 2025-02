Espetáculo que reflete tensões humanas é apresentado em Fortaleza

Companhia A Máscara de Teatro chega a Fortaleza para três apresentações nesta semana / Crédito: Reprodução/Instagram @amascaradeteatro

A companhia A Máscara de Teatro chega a Fortaleza nesta semana para três apresentações do espetáculo “Desassossego”. Natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte, o grupo leva a peça para o Porto Dragão, o Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ) e a Casa Absurda, desta quinta-feira, 20, até sábado, 22, respectivamente. Leia também | Exposição organizada por artistas cearenses estreia em Berlim



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Gratuito e aberto ao público, o espetáculo aborda as aflições e tensões humanas e amplia a discussão sobre as camadas da sociedade. “Desassossego” tem direção de Marcelo Flecha e traz no elenco os atores Luciana Duarte e Jeyzon Leonardo.