Rodrigo Hilbert sofre acidente e passa por cirurgia de emergência

Rodrigo Hilbert sofreu um acidente durante uma viagem na África do Sul e passou por cirurgia de emergência; confira o estado de saúde do apresentador

Rodrigo Hilbert, modelo e apresentador, sofreu um acidente durante viagem à África do Sul. O também ator estava na Cidade do Cabo para gravar uma reportagem para o Esporte Espetacular sobre uma ultramaratona de mountain bike, chamada de Cape Epic.

Segundo informações divulgadas pelo perfil do programa e do próprio Rodrigo no último sábado, 3, o apresentador sofreu uma queda onde bateu o bumbum no chão. Ele voltou a pedalar, mas sentiu dores fortes ao sentar na bike.