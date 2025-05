Ney Matogrosso é tema de escola de samba do Rio de Janeiro em 2026 / Crédito: Samuel Setubal

O momento é todo dele! Ney Matogrosso será tema da escola de samba Imperatriz Leopoldinense, parte do Grupo Especial do Rio de Janeiro, em 2026. O anúncio do enredo escolhido foi feito neste domingo, 4. O desenvolvimento do tema é feito por Leandro Vieira, carnavalesco que propõe destacar a singularidade de Ney Matogrosso no imaginário brasileiro.

'Homem com H': cinebiografia de Ney Matogrosso está em cartaz Dirigido e escrito por Esmir Filho, o filme "Homem com H" retrata a infância do cantor, intérprete, dançarino, ator, diretor e um dos grandes nomes da música brasileira, além de abordar os embates familiares e sua passagem pela banda Secos & Molhados. LEIA TAMBÉM | Ney Matogrosso lamenta que a mãe não verá cinebiografia; entenda O longa-metragem também traz para as telas os relacionamentos de Ney com Cazuza, que será interpretado por Jullio Reis, e com Marco de Maria, vivido por Bruno Montaleone, seu companheiro por mais de uma década.