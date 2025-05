Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 07 de maio(07/05)

Sinopse

Um ano após o misterioso desaparecimento de sua irmã Melanie, Clover e seus amigos partem para o vale remoto onde o desaparecimento aconteceu em busca de respostas. Ao explorarem um centro de visitantes abandonado, eles acabam sendo caçados por um assassino mascarado e mortos brutalmente um a um... apenas para acordarem no dia seguinte e se encontrarem novamente no começo da mesma tarde. Presos no vale, eles são forçados a reviverem a mesma noite de novo e de novo, com a única mudança sendo a ameaça assassina, cada vez mais assustadora que a última. Com as esperanças no fim, o grupo logo percebe que eles têm apenas mais um limitado número de mortes disponível, e que a única maneira de escaparem é se sobreviverem até o amanhecer.