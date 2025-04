Conclave: filmes e livros para entender o rito da escolha do novo papa

Pôster do filme Conclave / Crédito: Divulgação/Amazon Prime Video

Após a morte do papa Francisco nessa segunda-feira, 21, a internet se dividiu entre lamentar a morte do líder religioso e criar expectativas acerca do próximo conclave. O ritual que define a escolha do novo papa entrou para a cultura pop por conta da presença do filme “Conclave”, dirigido por Edward Berger, na 97ª edição do Oscar, no qual saiu com a estatueta de Melhor Roteiro Adaptado.

Estrelado por Ralph Fiennes como Cardeal Lawrence e recheado de intrigas fictícias, o longa aborda de maneira bastante fidedigna as tradições em torno desse rito tão discreto e reservado a um número específico de cardeais. LEIA TAMBÉM | O que se sabe sobre a morte do papa, seu funeral e conclave



A história é uma adaptação do livro de mesmo nome escrito por Robert Harris e publicado no Brasil em 2020 pela editora Alfaguara. Categorizado como um thriller religioso, vale destacar que tanto o filme quanto o livro “Conclave” são obras fictícias baseadas em fatos reais. Enquanto a data de realização do próximo conclave ainda não foi anunciada, confira alguns filmes e livros que tratam sobre o tema. Filmes sobre o conclave e a política por trás da escolha do papa Em uma entrevista à Publisher 's Weekly em 2016, Robert Harris, autor do livro “Conclave", disse que o processo de escolha do papa era um terreno fértil para o drama.

Quase dez anos depois, a adaptação cinematográfica fez jus à sua declaração, conquistando o público ao mostrar que este é um processo que exige muita política interna, com cardeais vasculhando a vida uns dos outros para desqualificá-los da votação. Entenda como será o conclave que define o novo papa Mas muito antes das intrigas de “Conclave”, outras obras já exploravam o drama que existe nos corredores do Vaticano.

Habemus Papam, 2011, dir. Nanni Moretti “Habemus Papam” é uma comédia dramática dirigida por Nanni Moretti, cujo título é retirado da frase em latim utilizada pela Igreja Católica no anúncio do novo papa. A escolha combina com a trama sobre a eleição de Cardeal Melville, interpretado por Michel Piccoli, como um papa reticente com seu cargo. No momento de ser anunciado ao público, ele tem um ataque de pânico e não aparece na sacada da igreja. Cena de "Habemus Papam", dirigido por Nanni Moretti Crédito: Divulgação