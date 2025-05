Um mês após o parto, Manu Gavassi revela nome da filha com foto inédita

A cantora e ex-BBB Manu Gavassi compartilhou a primeira foto da filha , Nara, nas redes sociais e emocionou fãs e amigos famosos. A bebê é fruto do relacionamento com o ator e modelo Jullio Reis, com quem está desde 2021 e de quem ficou noiva em maio de 2024.

“Um mês que você chegou mudando a cor do mundo inteiro. Mudando o ar que eu respiro. Revolucionando meu coração e todo o meu entendimento sobre amor e entrega. [...] Um mês e você deixa de ser recém-nascida, mas, te pedindo perdão, confesso que ainda serei uma mãe recém-nascida por um bom tempo... [...] Todas as músicas de amor já escritas são sobre você, Nara.”

Além da homenagem pessoal, Manu está envolvida na produção de uma cinebiografia sobre Nara Leão. Seu estúdio, o Estúdio Gracinha, adquiriu os direitos do livro "Ninguém Pode com Nara Leão", de Tom Cardoso, para adaptá-lo ao cinema. Manu comentou sobre o projeto: "Adquirimos os direitos da biografia, que fiquei atrás por três anos até conseguir" .



Jullio Reis, pai de Nara, interpreta o cantor Cazuza no filme "Homem com H", que estreou recentemente nos cinemas. O longa retrata o relacionamento entre Cazuza e Ney Matogrosso, vivido por Jesuíta Barbosa. Jullio é natural do Rio de Janeiro e tem experiência anterior no cinema, tendo protagonizado o curta-metragem "Homem-Peixe" em 2019.