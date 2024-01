'Homem com H' honra a música brasileira com desbunde e Ney 'comportado'

Em diálogo que mostra negociações de Ney com representantes de uma gravadora, o executivo “acusa” o artista de estar “comportado demais” ao escolher um figurino que escapa das plumas e lantejoulas de outrora. Essa cena sintetiza bem a premissa do espetáculo: Ney não quis se repetir nem se caricaturar.

A saga do garoto tímido que busca o teatro para “se soltar” e se transforma, com talento e rebeldia , em um dos maiores performers da cultura brasileira. Assim se estrutura “Homem com H” , musical que faz jus à grandiosidade de Ney Matogrosso. A montagem segue em cartaz até sábado, 27, no Teatro Riomar.

Conhecido nacionalmente desde 1973 com o estouro da banda Secos & Molhados, o músico cravou no imaginário popular suas clássicas maquiagens e figurinos ousados. Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, porém, o cantor também optou por uma calça jeans azul básica e uma regata branca. Ainda assim, continuou exuberante.



A dramaturgia de Emilio Boechat e Marilia Toledo reverencia os múltiplos lados da voz de músicas como “Sangue Latino” e “Rosa de Hiroshima”. A partir dessa personalidade abundante de nuances, a obra desfila as canções marcantes de maneira orgânica e costuradas com exatidão a partir da direção musical de Daniel Rocha.



Exemplo disso é a escolha de “Eu quero é botar meu bloco na rua” para o momento de chegada do Ney, aos 20 e poucos anos, na assustadora Brasília das burocracias. Antes da carreira artística, o jovem da cidade Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, foi funcionário público e precisou bailar com a caretice mantendo seu rebolado. No musical, o elenco dança o estranhamento em passos nada óbvios.



As coreografias, inclusive, são outro acerto da obra cênica. Fernanda Chamma conduz corpos versáteis que escapam do problema recorrente de musicais com elencos grandes: um abismo entre a atenção para o canto e para o corpo. Em “Homem com H”, a trupe encabeçada pelo ator Renan Mattos orquestra passos e notas com zelo.



O protagonista, inclusive, se equilibra na corda bamba. Não é fácil levar Ney Matogrosso para o palco sem soar fantasioso. E Renan consegue com devoção ao seu muso. O respeito ao homenageado permeia as decisões do ator ao não buscar o caminho mais fácil de imitar sotaque ou trejeitos. O Ney está ali – e Renan está junto.



Na busca por engajar o público com identificação, a peça derrapa na pressa de incluir famosos como Rita Lee, Leonardo Villar, Luiz Fernando Guimarães e Simonal. Essas aparições são corridas na dramaturgia e não precisariam ser tão literais, afinal, a música brasileira já está devidamente celebrada ao longo de todo o espetáculo.