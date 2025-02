Cacá Diegues foi casado com Nara Leão e teve três filhos; conheça família

Cacá Diegues morreu nesta sexta-feira, 14, teve quatro filhos, sendo dois deles frutos de seu casamento com a cantora Nara Leão / Crédito: Reprodução/Instagram

O cineasta Cacá Diegues, conhecido por longas como Xica da Silva, Bye Bye Brasil e Deus É Brasileiro, faleceu nesta sexta-feira, 14, vítima de uma parada cardiorrespiratória antes de uma cirurgia na Clínica São Vicente, na Gávea, Rio de Janeiro. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Ao longo de seus 84 anos, ele teve três filhos, dos quais dois foram frutos de um relacionamento de dez anos com a cantora Nara Leão. Francisco Diegues e Isabel Leão Diegues, filhos do cineasta com a cantora, seguiram os passos do pai no cinema.

Cacá Diegues: filhos

Sua filha mais velha, Isabel, de 54 anos, nasceu do relacionamento entre o cineasta e Nara. Isabel também atuou como cineasta, roteirista e produtora. No ano 2000, ela se casou com o jornalista Pedro Bial, com quem teve um filho, José, nascido em 2002.

Entre as produções das quais participou estão Tieta do Agreste e Vila Isabel. Esta última rendeu prêmios no Festival do Cinema Brasileiro de Miami e no Biarritz Film Festival. Francisco Diegues

Irmão de Isabel, Francisco tem atualmente 53 anos e foi o segundo filho do relacionamento de Cacá com Nara. Segundo o IMDb, ele participou de produções dirigidas por seu pai, como Por Toda Minha Vida e Deus É Brasileiro.