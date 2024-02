Namorado de Manu Gavassi será Cazuza em filme sobre Ney Matogrosso

Ney e Cazuza vivem um romance no filme. “Homem com H” é escrito e dirigido por Esmir Filho e produzido pela Paris Entretenimento. A distribuição será da Paris Filmes.

Cazuza terá o namorado de Manu Gavassi, Jullio Reis, como o intérprete no filme “Homem com H”, cinebiografia de Ney Matogrosso. A informação foi divulgada em comunicado à imprensa nesta sexta-feira, 2.

É o primeiro longa-metragem de Reis, que estrou no audiovisual no curta-metragem “Homem-Peixe”, dirigido por Alexia Galvão e gravado em 2019.

O filme também concorreu em diversas seleções oficiais de festivais ao redor do mundo, como o Indie Shorts Awards, em Cannes, Berlin Shorts Award e Venezia Shorts.

"Minha preparação para viver o Cazuza começou com uma imersão em sua vida pessoal e artística, mergulhei nos detalhes para ir além do Cazuza que conhecemos através da mídia”, explica Jullio.

“Busco beber da fonte do próprio artista dentro da trajetória pessoal e artística do Ney (Matogrosso), pois eles foram parceiros de vida. Existiu um elo muito forte desde o primeiro encontro entre os dois que transcendia o físico, reverberava no afeto, no amor e na música. Eles se comunicavam e se entendiam na arte e no olhar”, conta Jullio.

Conheça Jullio Reis, intérprete de Cazuza

O ator começou a estudar teatro ainda na adolescência antes de se estabelecer na sua carreira nacional e internacional como modelo.