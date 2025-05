Mãe de atriz mirim do SBT desabafa após morte da filha: ‘Foi luz’

“Você foi luz em nossa vida e sei que aí de cima vai continuar olhando por nós e iluminando as nossas vidas”, escreveu Thays em sua homenagem.

Millena Brandão passou por internação e complicações de saúde

Millena foi internada no Hospital Geral do Grajaú, na zona sul de São Paulo, após apresentar dores de cabeça persistentes. Durante a internação, os médicos identificaram uma massa de cinco centímetros no cérebro da atriz. A equipe médica ainda não confirmou se se tratava de um cisto ou tumor.

A atriz sofreu 12 paradas cardiorrespiratórias durante o período de internação. A morte encefálica foi confirmada pelo hospital às 16h55 da sexta-feira, 2.

Velório de Millena Brandão foi aberto ao público

O velório de Millena Brandão foi realizado neste domingo, 4, na capela do Cemitério Campo Grande, localizado na Vila São Pedro, zona sul de São Paulo. A cerimônia foi aberta ao público a partir das 14h, com sepultamento previsto para as 17h.