Millena Brandão: qual o estado de saúde da atriz mirim do SBT?

A atriz mirim Millena Brandão, de 11 anos, conhecida por atuar na novela “A Infância de Romeu e Julieta”, do SBT, está internada em estado grave no Hospital Geral do Grajaú, na zona sul de São Paulo, desde a segunda-feira, 28.

Ela sofreu a primeira parada cardíaca na quinta-feira, 1º, e precisou ser entubada e sedada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A informação foi confirmada nas redes sociais da jovem.