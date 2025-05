Millena Brandão: Família de atriz mirim diz que não sabe causa da morte

A família da atriz mirim Millena Brandão, de onze anos, morta na última sexta-feira, 2, ainda não sabe a causa da morte da criança. Millena vinha tendo fortes dores de cabeça, e passou por três unidades de saúde em São Paulo.

As secretarias de saúde do município de São Paulo e do estado irão apurar o caso, para saber se houve falha no atendimento médico da criança.