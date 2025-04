Marido de Glória Pires critica homenagem da Globo à atriz

Mesmo aparecendo no momento que evidencia algumas vilãs marcantes das novelas da Globo, o marido de Gloria Pires, Orlando Morais, achou a emissora injusta com a artista

Na noite desta segunda-feira, 28, aconteceu o show em comemoração aos 60 anos da TV Globo, com atrações especiais e a participação de grandes nomes da dramaturgia, do esporte, do entretenimento e do jornalismo.

A celebração contou com homenagens a personagens e artistas que marcaram a história da emissora.