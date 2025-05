Show de Lady Gaga no Rio terá mais de 5 mil agentes de segurança

Lady Gaga se apresenta em Copacabana neste sábado,3, com esquema especial de segurança / Crédito: Instagram / Lady Gaga

O Rio de Janeiro se prepara para receber neste sábado, 3, um dos maiores eventos musicais do ano: o show da cantora norte-americana Lady Gaga, que acontece de forma gratuita na praia de Copacabana. A expectativa é de um público superior a 1,6 milhão de pessoas, e, para isso, o Governo do Estado montou um esquema especial de segurança para garantir a tranquilidade do evento.

Para garantir a segurança do público, uma série de itens será proibida, incluindo garrafas de vidro, objetos e substâncias inflamáveis, armas brancas como facas e canivetes, além de qualquer objeto perfurocortante ou armamento. Equipes especializadas na prevenção de furtos e roubos, como as utilizadas durante o Carnaval, também estarão presentes, com o reforço de 48 motopatrulhas e grupos de patrulhamento em multidões. Show de Lady Gaga no Brasil será exibido na TV aberta; saiba mais Assim como o show de Madonna, ocorrido em maio de 2024, a apresentação de Gaga também será transmitida ao vivo na televisão nacional. A exibição do evento será pela Rede Globo, que irá disponibilizar a apresentação nos canais Globoplay, Multishow e na TV aberta. “Se teremos milhões de fãs nas areias da praia, outros milhões poderão curtir de onde estiverem, em diversas partes do País”, afirma o comunicado da Globo enviado à imprensa.