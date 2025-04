Simony fala da luta contra câncer e diz que cicatriz é vitória

Ao publicar fotos do período em que esteve em tratamento, Simony refletiu sobre sua jornada de superação e explicou como aprendeu a enxergar sua cicatriz com orgulho .

A cantora Simony usou seu perfil no Instagram nesta quarta-feira, 30, para compartilhar os desafios que enfrentou durante sua luta contra o câncer no intestino, diagnosticado em 2022 e em remissão há quase dois anos .

"Sim, eu tenho uma cicatriz. E ela não me lembra a dor — ela me lembra a vitória . Essa caminhada não foi fácil. Teve radioterapia, quimioterapia, imunoterapia. Houve dias em que meu corpo queria parar, mas minha alma insistia em continuar. Porque, quando unimos Deus, a medicina e o amor, o impossível se curva", celebra a cantora.

Em seu depoimento, Simony destacou que a cicatriz onde o tumor foi tratado representa muito mais do que a dor do processo: é um símbolo de resistência.

" São palavras que me abraçam por dentro , porque quem passa por isso sabe... Cada exame vem carregado de medo, de ansiedade, de um silêncio interno que só quem já enfrentou o câncer entende. Mas também vem cheio de fé", escreveu.

Ela também contou que, em cada consulta com seu urologista, recebe palavras de incentivo sobre sua evolução clínica.

Ao final da publicação, Simony agradeceu a todos os profissionais envolvidos em sua recuperação e deixou uma mensagem de esperança.

"Deus nunca saiu do meu lado. Fé, ciência e coragem me trouxeram até aqui. Um dia de cada vez, e sempre com gratidão", concluiu.