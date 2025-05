Escritor cearense Urik Paiva é homenageado com evento na Uece

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) será palco de uma homenagem ao escritor e ex-aluno Urik Paiva (1989–2023) na próxima quarta-feira, 8, data em que ele completaria 35 anos.

O evento acontece a partir das 18 horas, no pátio do Centro de Humanidades (CH), no campus do curso de Letras, com entrada gratuita e programação aberta ao público.