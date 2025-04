Estação das Artes tem feira de vinil e show de Emiciomar no fim de semana

Na sexta-feira ,2, o projeto “Baila Comigo” traz forró tradicional com Otílio Moura , das 18 horas às 19h30min, e, em seguida, Clementino Moura Filho, das 20 horas às 21h30min, representando o legado da família no ritmo nordestino.

A Estação das Artes terá uma programação gratuita e diversa neste fim de semana, com shows, dança, discotecagem e atividade infantil. Todas as ações contam com acessibilidade em Libras e entrada por ordem de chegada.

Em mais de 10 anos de carreira, o acordeonista tenta manter um equilíbrio musical entre o passado e a atualidade.

No sábado, 3, o ritmo muda com street dance, funk e reggae. A partir das 18 horas, os DJs Lucas Bmr e Rennó abrem a noite, seguidos pelo show do DJ e beatmaker Emiciomar, às 20 horas, com participações de artistas como Merson, Agê, Bully da Oss Passinho, Ana Eliza da Debocha Regueiro, Gabzsouza e Elisa Gomes.

O domingo, 4, começa às 10 horas com a 30ª edição da Feira Mais Vinil, que nesta edição homenageia a música paraense.

DJ Canuto comanda o set "Vai ao Pará, parou" até as 12h30min. Ao mesmo tempo, acontece a oficina infantil de gravura com stencil, das 10 horas às 13 horas, conduzida por Fleuri Cardoso e Talita Késsia.