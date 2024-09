Morre Urik Paiva, escritor cearense radicado em BH, aos 35 anos

Formado no curso de Letras da Universidade Estadual do Ceará (Uece) , iniciou a trajetória profissional em 2008 como estagiário de Políticas de Literatura, Livro e Leitura da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor).

O escritor Urik Paiva faleceu na segunda-feira, 23, aos 35 anos. Cearense radicado em Belo Horizonte (MG), foi nome atuante no setor cultural, também tendo colaborado com textos para o Vida&Arte e revistas literárias de Fortaleza.

A jornalista Ethel de Paula relembra “genialidade” do profissional e “fome de vida” do amigo.

Com residência fixa em Minas Gerais na última década, ele transitou por diferentes linguagens artísticas . Fez parte da editora Aletra, em Belo Horizonte, durante os anos de 2013 e 2014. Também fez a curadoria da Feira Índice, do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

Urik realizava elaboração e avaliação de projetos culturais, assim como revisão de textos. Estudava psicanálise no Instituto Internacional de Psicanálise e, em setembro, promoveu a oficina “Tectônicas da Palavra: Linguagem em Movimento”, com aulas virtuais sobre a escrita.

As obras lançadas contam com “Geografia Epistolar” (2021), livro de cartas literárias escritas durante a pandemia da covid-19 e organizado ao lado de Pedro Rena. Nos últimos meses, estava organizando projeto literário aprovado na Lei Paulo Gustavo. Informações sobre o velório não foram divulgadas.



Leia o depoimento da jornalista Ethel de Paula na íntegra:

"Achavam que era menino, mas nasceu velho, sábio, astuto como ele só. Tinha febre e fome de vida, contagiantes. Soube direitinho cultivar raízes, mas também ser redemoinho de desejos intempestivos, fidelíssimo a si mesmo. Munido de palavras, inventou um modo próprio de aferir a temperatura das coisas. Amou a vida, apesar de tudo. Por isso, era imperativo rir de si e com o outro, dando asas a uma inteligência rara, irresistível, iridescente. Inimigo mortal de clichês e pieguices, criou imagens rascantes para desafiar o coro dos contentes, entortando narrativas a seu bel prazer. Pequenas fulgurações dessa mente em transe estão espalhadas em recadinhos via Whatsapp, nas nuvens, no insta, mas também em gavetas e sobre papel. Procuremos, portanto, o romance in progress em algum escaninho entre BH e Fortaleza, as duas paragens que ele escolheu para esculpir a própria existência como obra de arte. De antemão, saibam que a intenção não era outra se não desbancar James Joyce. Coisa de gente que não veio ao mundo para figuração. Nosso “prin” foi muitos e ainda será. Dentro de nós, é festa, eter-na-mente. Cuida, Ulisses!"