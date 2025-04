De Nelson Rodrigues, peça ‘O Beijo no Asfalto’ estreia sábado, 3

Montagem dirigida por Hiroldo Serra, "O Beijo no Asfalto" celebra os 68 anos do grupo Comédia Cearense

O grupo Comédia Cearense estreia neste sábado, 3, a montagem do clássico “O Beijo no Asfalto”, de Nelson Rodrigues, no Teatro Nadir Papi Saboya. A temporada segue com apresentações aos sábados, nos dias 3, 10, 24 e 31 de maio, às 20 horas.

Celebrando 68 anos de trajetória, o grupo traz aos palcos pela segunda vez a peça escrita em 1960. A primeira foi exibida em 1965 e contou com um elenco de peso para o teatro nacional e cearense, com Aderbal Freire e Haroldo Serra, fundador da companhia.