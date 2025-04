Baekhyun, astro de K-pop, anuncia show solo no Brasil em junho / Crédito: INB100/Divulgação

O astro de K-pop Baekhyun passará pelo Brasil com a sua turnê mundial "Reverie". A apresentação solo do artista tem data marcada para dia 15 de junho na casa de espetáculos Vibra São Paulo. Brasil será a segunda parada da turnê, após abertura em Seul, na Coreia do Sul. A turnê deve passar por 29 cidades com encerramento no dia 1º de novembro em Cingapura.

Ainda não foram divulgadas as informações sobre a venda de ingresso assim como os valores.

Série cearense de comédia, Se Avexe Não estreia na Netflix em maio Além da agenda de shows nas Américas, Europa, Oceania e Ásia, foi anunciado o quinto mini álbum de Baekhyun, “Essence of Reverie”, que será lançado em 19 de maio. Confira agenda completa da turnê "Reverie", de Baekhyun 7 e 8 de junho - Seul (KSPO Dome)



Seul (KSPO Dome) 15 de junho - São Paulo (Vibra)



São Paulo (Vibra) 17 de junho - Santiago (Teatro Caupolicàn)



Santiago (Teatro Caupolicàn) 20 de junho - Cidade do México (Pepsi Center WTC)



Cidade do México (Pepsi Center WTC) 23 de junho - Newark/ Nova Jersey (Prudential Center)



Newark/ Nova Jersey (Prudential Center) 25 de junho - Rosemont/ Illinois (Rosemont Theatre)



Rosemont/ Illinois (Rosemont Theatre) 28 de junho - Sugar Land/ Texas (Smart Financial Centre)



Sugar Land/ Texas (Smart Financial Centre) 1º de julho - Seattle (Wamu Theater)



Seattle (Wamu Theater) 3 de julho - Oakland/ Califórnia (Oakland Arena)



Oakland/ Califórnia (Oakland Arena) 6 de julho - Los Angeles (Kia Forum)



Los Angeles (Kia Forum) 13 de julho - Berlim (Uber Eats Music Hall)



Berlim (Uber Eats Music Hall) 16 de julho - Paris (Adidas Arena)



Paris (Adidas Arena) 18 de julho - Amsterdam (Afas Alive)



Amsterdam (Afas Alive) 20 de julho - Milão (Fabrique Milano)



Milão (Fabrique Milano) 22 de julho - Londres (Ovo Arena Wembley)



Londres (Ovo Arena Wembley) 1º de agosto - Melbourne (Festival Hall)



Melbourne (Festival Hall) 3 de agosto - Sidney (Hordern Pavilion)



Sidney (Hordern Pavilion) 16 de agosto - Jakarta (Ice BSD)



Jakarta (Ice BSD) 23 de agosto - Kuala Lumpur (Idea Live KL)



Kuala Lumpur (Idea Live KL) 30 e 31 de agosto - Macau (Galaxy Arena)



Macau (Galaxy Arena) 6 e 7 de setembro - Bangkok (Bitec Live)



Bangkok (Bitec Live) 13 e 14 de setembro - Tóquio (Keio Arena Tokyo)



Tóquio (Keio Arena Tokyo) 20 e 21 de setembro - Taipei (NTSU Arena)



Taipei (NTSU Arena) 27 e 28 de setembro - Hong Kong (Asiaworld Arena)



Hong Kong (Asiaworld Arena) 4 de outubro - Hanoi (My Dinh Indoor Athletics Arena)



Hanoi (My Dinh Indoor Athletics Arena) 12 e 13 de outubro - Kobe (Glion Arena Kobe)



Kobe (Glion Arena Kobe) 18 de outubro - Manila (Mall of Asia Arena)



Manila (Mall of Asia Arena) 25 e 26 de outubro - Nagoya (Aichi Sky Expo Hall)



Nagoya (Aichi Sky Expo Hall) 1º de novembro - Singapura (Singapore Indoor Stadium)

Reverie: o retorno de Baekhyun O disco marca o retorno de Baekhyun desde o projeto “Hello, World”, lançado em setembro do ano passado. Em março de 2025, o artista também lançou o single especial “Do What You Do”, com a cantora norte-americana UMI.