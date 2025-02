Lady Gaga confirma show no Rio de Janeiro em maio: 'Grande honra'

Lady Gaga confirmou sua apresentação no Rio de Janeiro, nas areias da Praia de Copacabana, no dia 3 de maio de 2025. A cantora divulgou nesta sexta-feira, 21, em seu perfil nas redes sociais, a arte do show, e se declarou aos fãs brasileiros.

"É uma grande honra ser convidado para cantar para o Rio — durante toda a minha carreira, os fãs no Brasil têm sido parte da força vital dos little monsters (fãs da cantora)", escreveu Gaga.