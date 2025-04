Ana Hickmann tem dívida milionária suspensa após suspeita de fraude

Em novembro do mesmo ano, Ana registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) contra Alexandre, relatando as agressões que sofreu em sua própria residência. Ela também solicitou uma medida protetiva contra o ex-marido.



Ana Hickmann é condenada pela justiça a pagar pensão a ex-marido

A apresentadora Ana Hickmann foi condenada a pagar pensão de R$ 15 mil para o ex-marido, Alexandre Correa, no inicio do ano. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), com a alegação de que o empresário perdeu sua principal fonte de renda após ser afastado das empresas as quais era sócio ao lado de Hickmann.

Devido às medidas protetivas tomadas pela justiça para a apresentadora, Alexandre teve que se afastar dos negócios que dividia com ela para cumprir a medida.