Saiba mais sobre Clair Obscur: Expedition 33, novo jogo francês

Título recebeu elogios por parte da crítica e do público. Nos três primeiros dias de lançamento, as vendas superaram 1 milhão de cópias

O jogo tem, atualmente, uma nota 92 por parte da crítica no Metacritic, um dos principais agregadores de avaliações. O valor é o maior de 2025 , empatado com Blue Prince .

Elogiado por crítica e público, o jogo Clair Obscur: Expedition 33 foi lançado de maneira oficial na última quinta-feira, 24. O “role-playing-game” de combate em turnos é o projeto de estreia do estúdio francês Sandfall Interactive , com a Kepler Interactive como publicadora.

Ademais, no site, a nota do público está em 9,7, o que é uma das maiores pontuações da história conforme a Forbes.

Qual é a história de Clair Obscur: Expedition 33?

Em um cenário de fantasia inspirado na Belle Époque francesa, Clair Obscur: Expedition 33 conta a história de um mundo abalado por um evento chamado de “Fratura”. Uma entidade denominada Artífice pinta um número a cada ano e, quando isso acontece, todas as pessoas com aquela idade morrem.

Assim, expedições partem ano após ano da cidade de Lumière para tentar impedir o ciclo de mortes causado pela Artífice. O enredo foca na expedição de número 33 e nos seus esforços antes que a entidade pinte um novo número.

Clair Obscur: Expedition 33 está presente em quais plataformas?

Lançado na última semana, Clair Obscur: Expedition 33 pode ser jogado no PlayStation 5, no Xbox Series X/S e no PC. Como está presente no Xbox Game Pass desde o lançamento, o titulo pode ser jogado via nuvem.