Blue Prince: Fãs de Quebra-Cabeça, sintam-se em casa

Blue Prince mistura mistérios, visuais calmos e ambientes envolventes, recompensando quem planeja com cuidado e perseverança

Imagine entrar em uma mansão que muda de forma toda vez que você pisa nela. Blue Prince, jogo do estúdio independente Dogubomb, transforma essa premissa em uma das experiências mais criativas e envolventes dos últimos tempos. A missão é simples (na teoria): encontrar a 46ª sala de uma casa que só tem 45 no papel. Mas o que parece um mistério simples vira um quebra-cabeça labiríntico, profundo e cheio de camadas, onde cada descoberta leva a mais perguntas — e mais tempo de jogo do que você pretendia gastar.

A história, embora presente, não é o motor principal. Fragmentada em bilhetes, retratos e objetos espalhados pela mansão, ela lembra jogos como Gone Home e Outer Wilds. É um pano de fundo que enriquece a experiência, mas que pode ser ignorado por quem está ali só pelo desafio mental. Os personagens existem mais como ecos do passado do que figuras ativas.