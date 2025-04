Preview - Clair Obscur: Expedition 33

Até hoje, poucos jogos conseguem se destacar em termos de sistema de combate, narrativa e direção de arte. "Clair Obscur: Expedition 33" se propõe a alcançar tudo isso com uma maestria aparente que realmente impressiona. Desenvolvido pelo estúdio francês Sandfall Interactive, o RPG traz um mundo onde, a cada ano, um ser conhecido como a Pintora escreve um número, e todas as pessoas com essa idade desaparecem. Agora, a contagem regressiva chegou a 33, e um grupo de voluntários embarca em uma missão impossível: viajar até o continente onde a Pintora reside e impedir que ela continue esse ciclo de morte.

O protagonista, Gustave, é um dos poucos sobreviventes da 33ª expedição, que se vê perdido em uma terra desconhecida e hostil. Ele logo se reúne com Lune, uma feiticeira determinada a seguir em frente, e Maelle, uma espadachim com habilidades versáteis. O trio precisa enfrentar inimigos implacáveis e um velho misterioso que parece estar sempre um passo à frente. A narrativa é rica em emoções e momentos cinematográficos, abordando temas como perda, sobrevivência e esperança, com diálogos naturais e personagens complexos.