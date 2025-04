Morre Lúcia Alves, atriz de 'O Cravo e a Rosa', aos 76 anos

A atriz Lúcia Alves morreu aos 76 anos, nesta quinta-feira, 24. Ela estava internada em estado grave em um hospital do Rio de Janeiro. Desde 2022, a artista que trabalhou em novelas como "O Cravo e a Rosa" e "Irmãos Coragem" tratava um câncer de pâncreas.

No dia 13 de abril, a Lúcia Alves foi internada após sentir falta de ar e ser levada ao Centro de Emergência do Leblon. A artista foi transferida para o Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Casa de Saúde São José no dia 14 de abril, segundo a assessoria de imprensa do hospital.